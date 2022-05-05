Постпреды стран ЕС 6 мая обсудят шестой пакет антироссийских санкций
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«В повестке дня на завтра — обсуждение шестого пакета санкций и ситуация в сфере продовольственной безопасности», — говорится в сообщении в Twitter.
#PFUE2022 | Demain, à l'ordre du jour du #COREPERII ⤵️ pic.twitter.com/Kczk757iRI— Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) May 5, 2022
Также стороны обсудят вопрос дополнительной финансовой поддержки Украины.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Также в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.