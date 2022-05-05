Постпреды стран ЕС 6 мая обсудят шестой пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран — членов Европейского союза в пятницу, 6 мая, обсудят шестой пакет санкций против России. Об этом сообщает французское председательство в Совете ЕС.

«В повестке дня на завтра — обсуждение шестого пакета санкций и ситуация в сфере продовольственной безопасности», — говорится в сообщении в Twitter.

Также стороны обсудят вопрос дополнительной финансовой поддержки Украины.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

Также в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.