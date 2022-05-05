Япония вводит дополнительные санкции против России

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Глава японского правительства Фумио Кисида заявил о введении новых антироссийских санкций.
Япония вводит дополнительные санкции против России
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Как сообщает ТАСС, японская сторона замораживает активы 140 физлиц. Об этом Кисида объявил на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Первое — заморозка активов ещё примерно 140 физических лиц», — отметил он.

Вместе с этим новые санкции предусматривают расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом России, а также расширение эмбарго на импорт в Россию передовых технологий — в частности, введение запрета на поставки квантовых компьютеров.

Ранее сообщалось, что Россия вводит персональные санкции в отношении высшего руководства и чиновников Японии из-за антироссийской позиции Токио. 

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