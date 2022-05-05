Москва и Минск усилят координацию по противодействию давлению со стороны стран Запада

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время телефонного разговора обсудили координацию двух стран по совместному противодействию усилиям западных стран, которые направлены против интересов Москвы и Минска.

РИА Новости

Об этом сообщил МИД России. Лавров и Макей рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе интеграционные решения высших органов Союзного государства. «Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявили в министерстве. Также стороны обсудили ход российской специальной военной операции на Украине.