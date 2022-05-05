Москва и Минск усилят координацию по противодействию давлению со стороны стран Запада
- РИА Новости
Об этом сообщил МИД России.
Лавров и Макей рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе интеграционные решения высших органов Союзного государства.
«Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявили в министерстве.
Также стороны обсудили ход российской специальной военной операции на Украине.