Frankfurter Allgemeine: политика главы ЕК по Украине вынудит ЕС брать на себя большие долги

Представляя шестой пакет антироссийских санкций, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позволила себе ряд «жёстких формулировок», говорящих о её поддержке Украины, однако она не стала упоминать, что финансовая помощь Киеву вынудит Евросоюз брать на себя после пандемии ещё большие долги, пишет Frankfurter Allgemeine.

Газета напоминает, что глава Еврокомиссии чётко дала понять, что цель экономических санкций ЕС в том, чтобы нанести урон российской экономике, раздуть инфляцию и уничтожить промышленный базис страны.

Издание пишет, что, по словам фон дер Ляйен, на Европе лежит «особая ответственность за восстановление» Украины, однако «она не упомянула, что это означает, что союз сам будет брать на себя новые долги, чтобы поддержать Украину».

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