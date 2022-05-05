Вучич заявил об усложнении позиции Сербии после заявления Путина о Косове, ЛНР и ДНР
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«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена», — приводит его слова РИА Новости.
Вучич заявил, что поднимет данную тему в ходе обращения к гражданам Сербии.
26 апреля российский президент на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью.
Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.