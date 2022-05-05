Вучич заявил об усложнении позиции Сербии после заявления Путина о Косове, ЛНР и ДНР

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что позиция Белграда была дополнительно усложнена после слов российского президента Владимира Путина о Косове, Луганской и Донецкой народных республиках.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена», — приводит его слова РИА Новости.

Вучич заявил, что поднимет данную тему в ходе обращения к гражданам Сербии.

26 апреля российский президент на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью.

Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.