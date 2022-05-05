На Храмовой горе в Иерусалиме произошли беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения между мусульманами и сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что беспорядки начались, когда еврейским паломникам впервые после месяца Рамадан было разрешено подняться на Храмовую гору. Во время посещения ими Магрибских ворот начались волнения среди мусульман.

«Сегодня утром во время посещения Храмовой горы десятки участников беспорядков начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок, бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посетителей и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе», — говорится в сообщении полиции Израиля.

В апреле Госдеп призвал израильтян и палестинцев к сдержанности после беспорядков в Иерусалиме.