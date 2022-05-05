В Канаде опровергли данные об обучении бойцов украинского нацбатальона «Азов»

В Канаде заявили, что военные инструкторы не проводили обучение бойцов нацбатальона «Азов» или других украинских экстремистских организаций в рамках небоевой операции Unifier по подготовке военнослужащих ВСУ.

«Канада не обучает членов батальона «Азов», это никогда не было частью мандата (миссии на Украине. — RT). Мы не оказываем и не будем оказывать поддержку в обучении «Азову» и связанным с ним организациям», — приводит телеканал CTV News ответ канадского военного ведомства на соответствующий запрос.

Ранее в Москве задержали сторонника «Правого сектора»*, который с 2017 по 2019 год проходил службу в составе ВС Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).