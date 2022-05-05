На Эквадоре в море потерпел крушение самолёт полиции

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В море в эквадорской провинции Эсмеральдас потерпел крушение полицейский самолёт с шестью пассажирами и членами экипажа на борту.

«Самолёт, на котором эквадорская полиция по соображениям безопасности перевозила заключённого из Эсмеральдаса в Манаби, потерпел крушение. Шесть человек, находившихся на борту судна, находятся в стабильном состоянии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Эквадора.

В местных СМИ сообщили, что среди пассажиров мог оказаться генерал Эдвин Франсиско Ногера — супруг командующей полицией Эквадора Танни Варелы.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

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