На Эквадоре в море потерпел крушение самолёт полиции
«Самолёт, на котором эквадорская полиция по соображениям безопасности перевозила заключённого из Эсмеральдаса в Манаби, потерпел крушение. Шесть человек, находившихся на борту судна, находятся в стабильном состоянии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Эквадора.
В местных СМИ сообщили, что среди пассажиров мог оказаться генерал Эдвин Франсиско Ногера — супруг командующей полицией Эквадора Танни Варелы.
Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.
Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.