Уголовное дело возбуждено после падения частного самолёта в Красноярском крае

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.

«Следственными органами... по факту крушения легкомоторного самолёта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, 1 мая в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека. В результате произошедшего один человек погиб, второй доставлен в медицинское учреждение.

Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.