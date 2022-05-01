Уголовное дело возбуждено после падения частного самолёта в Красноярском крае

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Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.
Уголовное дело возбуждено после падения частного самолёта в Красноярском крае
  • РИА Новости

«Следственными органами... по факту крушения легкомоторного самолёта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, 1 мая в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека. В результате произошедшего один человек погиб, второй доставлен в медицинское учреждение.

Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.

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