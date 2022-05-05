Посольство России призвало США отказаться от контрпродуктивного санкционного курса

Местные чиновники в США признали, что антироссийские санкции в энергосекторе приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook*.

В посольстве обратили внимание на укрепление курса рубля, свидетельствующего об устойчивости российского финсектора и экономики государства в целом.

В заключении российские дипломаты рекомендовали властям США «направить свою неуёмную энергию» на решение собственных проблем в регионе.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон открыт к введению новых санкций против России и будет консультироваться по этому вопросу с членами G7.

По данным агентства Bloomberg со ссылкой на дипломатов, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.

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