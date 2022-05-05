Посольство США в Гаване возобновило выдачу иммиграционных виз спустя несколько лет

Посольство США в Гаване сообщило о возобновлении обработки заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и планирует расширить оказание консульских услуг.

«Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить ещё больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване», — следует из заявления дипмиссии в Facebook*.

В марте 2019 года Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении граждан Кубы, отменив «долгожданные пятилетние туристические визы» для въезжающих в Соединённые Штаты жителей острова.

В 2021 году президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».

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