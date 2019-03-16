Госдеп отменил пятилетние туристические визы для граждан Кубы

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Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении граждан Кубы, отменив «долгожданные пятилетние туристические визы» для въезжающих в Соединённые Штаты жителей острова, сообщает Associated Press.
Госдеп отменил пятилетние туристические визы для граждан Кубы
  • Reuters
  • © Stefan Rousseau/Pool

Как отмечается, ограничение нанесёт серьёзный удар по предпринимателям и членам разделённых семей, которые использовали визы для встреч с родственниками.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил кубинским военным и спецслужбам ужесточением финансовых ограничений за «их роль в узурпации демократии и разжигании репрессий в Венесуэле».

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