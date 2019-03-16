Госдеп отменил пятилетние туристические визы для граждан Кубы

Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении граждан Кубы, отменив «долгожданные пятилетние туристические визы» для въезжающих в Соединённые Штаты жителей острова, сообщает Associated Press.

U.S. State Department is eliminating a coveted five-year tourist visa for Cubans, @mweissenstein reports. https://t.co/SwqXfXG5JU — The Associated Press (@AP) 16 марта 2019 г.

Как отмечается, ограничение нанесёт серьёзный удар по предпринимателям и членам разделённых семей, которые использовали визы для встреч с родственниками.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил кубинским военным и спецслужбам ужесточением финансовых ограничений за «их роль в узурпации демократии и разжигании репрессий в Венесуэле».