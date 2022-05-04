Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» в Стамбуле безопасность Запорожской АЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым в Стамбуле безопасность Запорожской АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» в Стамбуле безопасность Запорожской АЭС
  • AP
  • © Theresa Wey

«На встрече с главой «Росатома» Лихачёвым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», — написал он в Twitter.

В конце апреля в МИД России опровергли обвинения в нанесении ущерба ядерной и физической ядерной безопасности украинских АЭС.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

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