Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» в Стамбуле безопасность Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым в Стамбуле безопасность Запорожской АЭС.

«На встрече с главой «Росатома» Лихачёвым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», — написал он в Twitter.

В конце апреля в МИД России опровергли обвинения в нанесении ущерба ядерной и физической ядерной безопасности украинских АЭС.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.