В МИД России опровергли обвинения в нанесении ущерба безопасности украинских АЭС
- РИА Новости
«Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС)... Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых чётко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чём не основаны», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она также отметила, что российская сторона передавала достоверную информацию о положении дел на украинских ядерных объектах по линии МАГАТЭ.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.
В постоянном представительстве России при ООН предупредили о сохранении рисков ядерной провокации на украинских АЭС.