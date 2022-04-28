В МИД России опровергли обвинения в нанесении ущерба безопасности украинских АЭС

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла обвинения в нанесении ущерба ядерной и физической ядерной безопасности украинских АЭС из-за действий России.
В МИД России опровергли обвинения в нанесении ущерба безопасности украинских АЭС
  • РИА Новости

«Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС)... Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых чётко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чём не основаны», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она также отметила, что российская сторона передавала достоверную информацию о положении дел на украинских ядерных объектах по линии МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

В постоянном представительстве России при ООН предупредили о сохранении рисков ядерной провокации на украинских АЭС.

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