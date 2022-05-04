Канцлер Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

«Было важно иметь переговоры как с украинским президентом — я был в Киеве и провёл с ним подробные дискуссии, так и с российским президентом — я был в Москве до начала войны и тоже провёл там переговоры. Разумеется, я буду их продолжать», — заявил канцлер, слова которого приводит ТАСС.

«Ситуация такая, какая есть», сказал он, призвав «не питать иллюзий относительно того, что происходит».

Ранее французский президент Эмманнуэль Макрон провёл переговоры с Путиным.

Президент России обратил внимание Макрона на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.