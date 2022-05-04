В ООН призвали США выдавать визы всем дипломатам для участия в заседаниях

Администрация ООН продолжит поднимать вопрос невыдачи со стороны США виз российским дипломатам, которые едут на заседания в организации, заявил представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях», — сказал он.

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.