Американские демократы, в частности, администрация президента Джо Байдена, мстят России за исход «взломанных» выборов 2016 года, когда была «украдена коронация Хиллари Клинтон». Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«В украинском вооружённом конфликте речь идёт не о спасении демократии. Бросьте! Мы знаем, что это не защита «священных границ суверенного государства», — сказал журналист.

Целью Вашингтона «не является помощь украинскому народу», а из-за политики администрации Байдена «точно погибнет гораздо больше украинских мирных жителей», добавил он.

«Если бы вы хотели спасти Украину, её народ, её инфраструктуру, её государственность, вы бы сейчас добивались урегулирования. Вы бы добивались этого два месяца назад. Но они этого не делают. Этот вариант они отбросили, не раздумывая», — утверждает Карлсон.

По его словам, демократы желают «свергнуть российское правительство».

«Это была бы плата за выборы 2016 года. Так что это логичная, а может быть, неизбежная конечная фаза «рашагейта», — уверен журналист.

Ведущий также привёл цитату конгрессмена США Адама Шифа, который отметил, что Соединённые Штаты «помогают Украине и её народу, чтобы мы могли сражаться с Россией там и нам не пришлось сражаться с Россией здесь».

«Итак, мы вооружаем Украину, «чтобы мы могли сражаться с Россией»... Мы вооружаем Украину не для того, чтобы помочь украинцам: в этой игре они всего лишь пешки, которым не повезло. Мы вооружаем Украину, чтобы наказать Россию. За что? За украденную коронацию Хиллари Клинтон!» — заключил Карлсон.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Как ранее заявил бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор, «печальная правда в том», что Соединённые Штаты своими поставками вооружений пытаются отправить огромное количество украинских военных на смерть без реальных надежд на успех.