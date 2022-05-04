Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз

Все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Берлине.

«Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал Шольц, слова которого приводит РИА Новости.

Он призвал косовские власти к конструктивному участию в переговорах с Сербией.

В апреле президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии Запада из-за поставок самопровозглашённой республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin и противотанковых управляемых ракет NLAW.

По его словам, Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности, а также из-за договора о поставках газа и поддержки по Косову.