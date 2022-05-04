Военное кладбище в Нидерландах изрисовали флагами Украины и антироссийскими лозунгами
Неизвестные вандалы осквернили военное кладбище под нидерландским городом Неймеген, написав на могильных плитах и стенах антироссийские лозунги, а также нарисовав на них украинские флаги и свастику.
- AFP
- © RONALDO SCHEMIDT
Об этом сообщает информационный портал NU.nl.
Пока остаётся неизвестным, кто осквернил кладбище. Задержания не проводились.
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