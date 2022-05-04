Военное кладбище в Нидерландах изрисовали флагами Украины и антироссийскими лозунгами

Неизвестные вандалы осквернили военное кладбище под нидерландским городом Неймеген, написав на могильных плитах и стенах антироссийские лозунги, а также нарисовав на них украинские флаги и свастику.

AFP

© RONALDO SCHEMIDT

Об этом сообщает информационный портал NU.nl. Пока остаётся неизвестным, кто осквернил кладбище. Задержания не проводились. Ранее в Эстонии оштрафовали мужчину, который осквернил памятник советским воинам в Таллине.