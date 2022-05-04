Военное кладбище в Нидерландах изрисовали флагами Украины и антироссийскими лозунгами

Короткая ссылка
Неизвестные вандалы осквернили военное кладбище под нидерландским городом Неймеген, написав на могильных плитах и стенах антироссийские лозунги, а также нарисовав на них украинские флаги и свастику.
Военное кладбище в Нидерландах изрисовали флагами Украины и антироссийскими лозунгами
  • AFP
  • © RONALDO SCHEMIDT

Об этом сообщает информационный портал NU.nl.

Пока остаётся неизвестным, кто осквернил кладбище. Задержания не проводились.

Ранее в Эстонии оштрафовали мужчину, который осквернил памятник советским воинам в Таллине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить