Японский премьер Кисида назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

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Японский премьер-министр Фумио Кисида назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию ему и ещё 62-м японским чиновникам, о чём ранее объявило российское Министерство иностранных дел в ответ на недружественную политику Токио. Об этом Кисида заявил во время визита в Рим.
Японский премьер Кисида назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию
  • AP
  • © David Mareuil/Pool Photo

«Решение является совершенно неприемлемым», — цитирует его ТАСС.

Он возложил ответственность за ухудшение японско-российских отношений «всецело на российскую сторону».

Вместе с тем он отметил, что решение о возможных новых санкциях против России будет приниматься в тесном сотрудничестве со странами «Большой семёрки».

4 мая Россия ввела персональные санкции в отношении высшего руководства и чиновников Японии из-за антироссийской позиции Токио.

В Москве заявили, что администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.

Россия решила бессрочно запретить въезд в Россию японскому премьер-министру, главам МИД, Минобороны, Минфина, Минюста и другим чиновникам. Всего в список попали 63 гражданина Японии.

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