«Газпром»: ПХГ Европы заполнены в среднем на 34%

В настоящее время подземные хранилища газа Европы заполнены в среднем на 34%, сообщил официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов.

«При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%», — сказал он.

Вместе с тем подземные хранилища газа Польши заполнены на 80%, отметил Куприянов.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.

Как отмечали в «Газпроме», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.