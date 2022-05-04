Bloomberg: ЕК предлагает запретить россиянам покупать недвижимость в Европе
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕК.
Речь идёт о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.