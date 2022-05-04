Bloomberg: ЕК предлагает запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций предлагает запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕК.

Речь идёт о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.