Захарова: израильские политики много лет игнорировали ситуацию с неонацизмом на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24» о том, что политики в Израиле многие годы игнорировали проблемы неонацизма на Украине.
Захарова: израильские политики много лет игнорировали ситуацию с неонацизмом на Украине
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Её слова приводит РИА Новости

«Российский министр (Сергей Лавров. — RT) обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны государства Израиль. Мы это видим, и мы многократно обращали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее в МИД России предложили израильскому министру иностранных дел Яиру Лапиду обратить внимание на разгул неонацизма, происходящий на Украине, несмотря на аргументы украинского президента Владимира Зеленского о его еврейском происхождении.

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