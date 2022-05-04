Захарова: израильские политики много лет игнорировали ситуацию с неонацизмом на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24» о том, что политики в Израиле многие годы игнорировали проблемы неонацизма на Украине.

Её слова приводит РИА Новости.

«Российский министр (Сергей Лавров. — RT) обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны государства Израиль. Мы это видим, и мы многократно обращали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее в МИД России предложили израильскому министру иностранных дел Яиру Лапиду обратить внимание на разгул неонацизма, происходящий на Украине, несмотря на аргументы украинского президента Владимира Зеленского о его еврейском происхождении.