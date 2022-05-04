Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР

Короткая ссылка
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по КНДР Соном Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что несёт серьёзную угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему международному сообществу, а также откровенно нарушает ряд резолюций Совбеза ООН», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Стороны договорились и дальше наблюдать за действиями КНДР, находиться в тесном контакте, а также принять единые меры в рамках Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что США намерены активизировать работу в ООН по ужесточению санкций против КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить