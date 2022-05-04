Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по КНДР Соном Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

«Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что несёт серьёзную угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему международному сообществу, а также откровенно нарушает ряд резолюций Совбеза ООН», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Стороны договорились и дальше наблюдать за действиями КНДР, находиться в тесном контакте, а также принять единые меры в рамках Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что США намерены активизировать работу в ООН по ужесточению санкций против КНДР.