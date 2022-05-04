Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР
- AP
- © Lee Jin-man
«Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что несёт серьёзную угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему международному сообществу, а также откровенно нарушает ряд резолюций Совбеза ООН», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
Стороны договорились и дальше наблюдать за действиями КНДР, находиться в тесном контакте, а также принять единые меры в рамках Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что США намерены активизировать работу в ООН по ужесточению санкций против КНДР.