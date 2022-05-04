ЦРУ распространило инструкции на русском языке для установления связи с разведкой США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило инструкции на русском языке для тайной связи с разведкой США.

Как отмечается в публикации управления в соцсетях, американские разведчики не рекомендуют выходить на связь через домашний или рабочий компьютер.

Кроме того, ЦРУ посоветовало своим возможным информаторам пользоваться приватным режимом просмотра, а также VPN и браузером Tor.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб Соединённых Штатов к конгрессу страны не ограничивать IT-корпорации.

Она подчеркнула, что демократия и свобода слова, по мнению американского разведсообщества, «достигаются затыканием ртов всем несогласным» и удалением из информационного пространства всего, что противоречило бы «навязываемым сверху, в том числе этим же самым сообществом, установкам».

Подробнее — в материале RT.