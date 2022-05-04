Эксперт Тимофеев: антироссийские санкции не устраивают многие страны
«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — приводит агентство «Прайм» слова Тимофеева.
По его словам, отмена санкций является неизбежной, и её срок зависит от того, насколько значимым будет удар по уровню жизни в США и Европе.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.