Эксперт Тимофеев: антироссийские санкции не устраивают многие страны

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Введённые Западом санкции против России не устраивают многие страны, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — приводит агентство «Прайм» слова Тимофеева.

По его словам, отмена санкций является неизбежной, и её срок зависит от того, насколько значимым будет удар по уровню жизни в США и Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.

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