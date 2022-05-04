Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы
Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР, а также против журналиста Владимира Соловьёва.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МИД.
Отмечается, что санкции введены против 70 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР и 12 министров ЛНР.
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