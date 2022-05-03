Американский генерал назначен новым главнокомандующим силами НАТО в Европе

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Новым главнокомандующим силами НАТО в Европе назначен генерал армии США Кристофер Каволи.
Американский генерал назначен новым главнокомандующим силами НАТО в Европе
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке», — отмечается в сообщении.

Каволи приступит к своему назначению в качестве преемника генерала ВВС США Тода Уолтерса на церемонии, которая состоится в Монсе летом.

Ранее сообщалось, что Австрия вновь принимает участие в партнёрской программе с НАТО.

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