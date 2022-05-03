Австрия вновь участвует в партнёрской программе с НАТО

Короткая ссылка
Австрия вновь принимает участие в партнёрской программе с НАТО.
Австрия вновь участвует в партнёрской программе с НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудничество между Австрией и НАТО в рамках партнёрства во имя мира снова возможно в полном объёме», — сказали в австрийском МИД.

Возобновление кооперации стало возможным после отказа Турции блокировать такое сотрудничество. Анкара с 2016 года блокировала участие Вены в программе партнёрства с НАТО из-за требования Австрии прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.

«Индивидуальная программа партнёрства на 2021—2024 годы, согласованная между Австрией и НАТО, была принята странами НАТО 4 апреля. Все союзники по НАТО, включая Турцию, в период умолчания согласились», — уточнили австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что новая программа важна для австрийских вооружённых сил для всестороннего участия в учениях и тренировочных мероприятиях НАТО, а также для поддержания и дальнейшего развития способности участвовать в международных операциях.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить