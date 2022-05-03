Австрия вновь участвует в партнёрской программе с НАТО

Австрия вновь принимает участие в партнёрской программе с НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудничество между Австрией и НАТО в рамках партнёрства во имя мира снова возможно в полном объёме», — сказали в австрийском МИД.

Возобновление кооперации стало возможным после отказа Турции блокировать такое сотрудничество. Анкара с 2016 года блокировала участие Вены в программе партнёрства с НАТО из-за требования Австрии прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.

«Индивидуальная программа партнёрства на 2021—2024 годы, согласованная между Австрией и НАТО, была принята странами НАТО 4 апреля. Все союзники по НАТО, включая Турцию, в период умолчания согласились», — уточнили австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что новая программа важна для австрийских вооружённых сил для всестороннего участия в учениях и тренировочных мероприятиях НАТО, а также для поддержания и дальнейшего развития способности участвовать в международных операциях.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.