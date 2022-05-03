Автомобиль из кортежа президента Болгарии Радева попал в ДТП
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По словам Радева, автомобиль Национальной службы охраны попал в ДТП на узком участке пути после того, как на полосу встречного движения выехал грузовик.
В службе охраны уточнили, что инцидент произошёл около 10:00.
«Пострадал врач моей команды, которого мы на моей машине доставили в больницу с переломом руки, ещё один сотрудник (НСО. — RT) получил лёгкую травму головы», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Армении автомобиль, сопровождавший кортеж премьер-министра республики Никола Пашиняна, насмерть сбил беременную женщину, не остановившись после этого.
Информацию подтвердил в соцсетях заместитель руководителя аппарата премьера Армении Тарон Чахоян.