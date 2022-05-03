Автомобиль из кортежа президента Болгарии Радева попал в ДТП

Головной автомобиль из кортежа президента Болгарии Румена Радева попал в аварию в районе города Пловдив, рассказал глава государства.

По словам Радева, автомобиль Национальной службы охраны попал в ДТП на узком участке пути после того, как на полосу встречного движения выехал грузовик.

В службе охраны уточнили, что инцидент произошёл около 10:00.

«Пострадал врач моей команды, которого мы на моей машине доставили в больницу с переломом руки, ещё один сотрудник (НСО. — RT) получил лёгкую травму головы», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Армении автомобиль, сопровождавший кортеж премьер-министра республики Никола Пашиняна, насмерть сбил беременную женщину, не остановившись после этого.

Информацию подтвердил в соцсетях заместитель руководителя аппарата премьера Армении Тарон Чахоян.