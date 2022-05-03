Посол России в Ватикане Авдеев отметил важность диалога с Папой Римским для Москвы

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Диалог с Папой Римским важен для Москвы при любой международной ситуации, заявил российский посол в Ватикане Александр Авдеев.
Посол России в Ватикане Авдеев отметил важность диалога с Папой Римским для Москвы
  • AP
  • © Gregorio Borgia

«При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик — всегда желанный собеседник», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.

Говоря о возможности визита в Киев, он уточнил, что пока не чувствует необходимости отправляться туда.

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