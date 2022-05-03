Посол России в Ватикане Авдеев отметил важность диалога с Папой Римским для Москвы
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«При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик — всегда желанный собеседник», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Ранее Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.
Говоря о возможности визита в Киев, он уточнил, что пока не чувствует необходимости отправляться туда.