В Японии начался митинг в поддержку «мирной» статьи Конституции
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Как сообщает РИА Новости, митингующие стоят с плакатами с призывами к миру в азиатском регионе, прекращению военных действий на Украине и недопущению изменения указанной статьи в Конституции Японии.
На митинге выступают лидеры разных неправительственных организаций и студобъединений.
В апреле ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln провела крупномасштабные учения с Вооружёнными силами Японии в Восточно-Китайском и Японском морях.