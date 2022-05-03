В Японии начался митинг в поддержку «мирной» статьи Конституции

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В центре Осаки начался митинг в поддержку девятой, «мирной», статьи Конституции, согласно которой Япония отказывается от армии и от войны в качестве средства разрешения международных конфликтов.
В Японии начался митинг в поддержку «мирной» статьи Конституции
  • Gettyimages.ru
  • © fotoVoyager

Как сообщает РИА Новости, митингующие стоят с плакатами с призывами к миру в азиатском регионе, прекращению военных действий на Украине и недопущению изменения указанной статьи в Конституции Японии.

На митинге выступают лидеры разных неправительственных организаций и студобъединений. 

В апреле ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln провела крупномасштабные учения с Вооружёнными силами Японии в Восточно-Китайском и Японском морях.

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