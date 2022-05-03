Британия предоставит Украине военную помощь на £300 млн

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму £300 млн.

Отмечается, что о данном пакете объявит британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая перед Верховной радой по видеосвязи.

«Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере £300 млн», — приводит РИА Новости сообщение Даунинг-стрит.

В рамках помощи Киеву направят специализированные машины для гражданской защиты.

Ранее стало известно, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине ракеты Brimstone.