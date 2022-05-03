Чешский министр Сикела заявил о нежелании Праги платить за газ в рублях

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага не намерена оплачивать российский газ в рублях, а также готова отказаться от закупок нефти из России к концу года при определённых условиях.

Об этом он сказал по итогам встречи министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. Его слова приводит РИА Новости.

«Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах», — заявил Сикела.

По его словам, в Чехии только одна фирма закупает газ непосредственно в России. Он уточнил, что речь идёт о компании ČЕZ.

Сикела добавил, что эта компания «платит и далее будет платить в евро».

Также он заявил, что Прага поддержит предложение о прекращении к концу текущего года закупок нефти из России европейскими странами, если ЕС реализует планы о совместных закупках энергетического сырья и будет располагать определёнными резервами.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что Прага не намерена платить за российский газ в рублях.