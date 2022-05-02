США передали Украине 80% выделенных ей гаубиц

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США передали Украине 80% выделенных ей американских гаубиц, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
США передали Украине 80% выделенных ей гаубиц
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что 80% гаубиц типа «три семёрки» (М777) переданы украинцам», — сказал он, пояснив, что речь идёт о 70 из 90 орудий.

Также украинская сторона получила половину из выделенных им 140 тыс. 155-мм снарядов к гаубицам.

Кроме того, свыше 170 украинских военных прошли обучение с М777.

«Завтра ещё 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку», — рассказал чиновник.

По его словам, накануне 20 украинских военных приступили к недельному курсу изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер назвала задачу Вашингтона в отношении России, Украины и Европы.

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