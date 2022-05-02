Помощник главы Пентагона Уолландер назвала задачу США в отношении России, Украины и Европы

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер назвала задачу Вашингтона в отношении России, Украины и Европы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — заявила Уолландер на семинаре в Атлантическом совете* в Вашингтоне.

По её мнению, западные санкции со временем будут «всё сильнее» сказываться на российской экономике в целом и на оборонно-промышленном секторе в частности.

Ранее Уолландер заявила об ожиданиях в США, что НАТО примет политическое решение, в котором назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.