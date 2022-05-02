В США ожидают, что НАТО назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы

В США ожидают, что НАТО примет политическое решение, в котором назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы.

Об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом* конференции.

«Мы считаем, что будет обязательство по политически единому решительному заявлению о новой обстановке в области безопасности, в которой Европейский континент больше не является средой мира, а фактически (представляет собой среду. — RT) острой угрозы», — заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом конференции.

Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 28—30 июня в Мадриде.

Ранее в военных учениях Североатлантического альянса примут участие около 18 тыс. солдат.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.