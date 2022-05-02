В США ожидают, что НАТО назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы

Короткая ссылка
В США ожидают, что НАТО примет политическое решение, в котором назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы.
В США ожидают, что НАТО назовёт Европу регионом с наличием острой угрозы
  • РИА Новости

Об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом* конференции.

«Мы считаем, что будет обязательство по политически единому решительному заявлению о новой обстановке в области безопасности, в которой Европейский континент больше не является средой мира, а фактически (представляет собой среду. — RT) острой угрозы», — заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом конференции.

Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 28—30 июня в Мадриде.

Ранее в военных учениях Североатлантического альянса примут участие около 18 тыс. солдат.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить