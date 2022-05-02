Доцент китайского университета Дяо Дамин высказался о давлении на Байдена из-за Украины

Доцент Китайского народного университета Дяо Дамин высказался о внутреннем и внешнем давлении на американского президента Джо Байдена из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Global Times.

По его словам, с одной стороны, на Байдена оказывается внутреннее экономическое давление и он «обманывает своих избирателей», говоря о том, что США не будут вступать в конфликт на Украине.

При этом, как добавил китайский эксперт, американская администрация вынуждена оказывать большую поддержку Киеву, поскольку этого хотят союзники Соединённых Штатов.

Также Дяо Дамин считает, что США оказывают помощь Украине, так как хотят раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден проявил слабость и некомпетентность в ситуации вокруг Украины.