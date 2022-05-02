Трамп заявил о слабости и некомпетентности Байдена в ситуации вокруг Украины

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский президент Джо Байден проявил слабость и некомпетентность в ситуации вокруг Украины.

«Байден превратил Афганистан в то, о чём никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда президент России Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска (на Украину. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на митинге сторонников в Небраске.

Трамп подчеркнул, что при его администрации российский лидер никогда «не сделал бы это».

Он добавил, что Байден в этой ситуации «проявил слабость и некомпетентность».

Ранее президент России в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

27 апреля Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.