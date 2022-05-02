Итальянский министр предложил разрешить компаниям на несколько месяцев оплату газа в рублях

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям по крайней мере в течение нескольких месяцев осуществлять оплату газа в рублях.

Об этом он заявил в интервью Politico Europe.

«Я думаю, что было бы хорошо по крайней мере на несколько месяцев разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», — отметил он.

Также министр заявил, что хочет быстрого и чёткого подтверждения от Еврокомиссии того, что энергетические компании могут пока выполнять платежи в рублях.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что считают требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».

Там также отметили, что не имеют информации о том, сколько компаний ЕС готовы платить за российский газ в рублях.