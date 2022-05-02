Итальянский министр предложил разрешить компаниям на несколько месяцев оплату газа в рублях
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Об этом он заявил в интервью Politico Europe.
«Я думаю, что было бы хорошо по крайней мере на несколько месяцев разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», — отметил он.
Также министр заявил, что хочет быстрого и чёткого подтверждения от Еврокомиссии того, что энергетические компании могут пока выполнять платежи в рублях.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что считают требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».
Там также отметили, что не имеют информации о том, сколько компаний ЕС готовы платить за российский газ в рублях.