Лидер турецкой националистической партии прокомментировал высказывания Зеленского о Турции

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Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Турции.
Лидер турецкой националистической партии прокомментировал высказывания Зеленского о Турции
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Бахчели, когда Зеленский принимает во внимание позиции стран мира в отношении России и Украины, то должен «использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики».

Ранее Зеленский заявил о двойных стандартах со стороны Турции, которая выступает посредником на переговорах и в то же время готовится принимать российских туристов.

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