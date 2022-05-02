EK выявила возможное злоупотребление Apple на рынке мобильных кошельков

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Еврокомиссия выявила возможное злоупотребление Apple на рынке мобильных кошельков.
EK выявила возможное злоупотребление Apple на рынке мобильных кошельков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская комиссия проинформировала Apple о своём предварительном мнении о том, что она злоупотребила своим доминирующим положением на рынках для мобильных кошельков на устройствах iOS», — заявили в ЕК.

По данным Еврокомиссии, имеются признаки, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений.

Ранее сообщалось, что российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.

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