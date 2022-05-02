Президент Венгрии Адер попросил Орбана сформировать новое правительство

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство.

Об этом сообщает ТАСС.

На заседании венгерского парламента Адер заявил, что обращается к Орбану с такой инициативой, так как возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала убедительную победу на всеобщих выборах.

«Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — добавил глава государства.

10 апреля Национальный избирательный офис Венгрии объявил итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов. После обработки 100% голосов альянсу ФИДЕС — ХДНП досталось 135 мест в парламенте из 199.