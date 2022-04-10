В Венгрии объявили итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов

Национальный избирательный офис Венгрии объявил итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов.

Как сообщает РИА Новости, избирательный офис объявил, что после обработки 100% голосов альянсу Фидес — ХДНП достаётся 135 мест в парламенте из 199.

Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 — по партийному списку.

Вместе с этим коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получает 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку.

Также ещё шесть мест у правого движения «Наша Родина» и одно — у Немецкого национального списка.

Итоговая явка на парламентских выборах составила 70,21%.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент страны.