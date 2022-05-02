В Риме прошла памятная акция в годовщину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

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RT
У стен Колизея в Риме состоялась памятная акция в годовщину одесской трагедии 2 мая 2014 года.
В Риме прошла памятная акция в годовщину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, участники мероприятия развернули на фоне монумента баннер с надписью: «Remember Odessa. Stop fascism».

«Западный мир молчал восемь лет, но мы не можем больше терпеть. Наш долг — говорить о том, что действительно имело место», — сказала организатор акции.

Она напомнила, что в итальянской версии Википедии страница о случившемся отредактирована таким образом, что нельзя было понять, кто за этим стоял.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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