Слуцкий счёл популизмом проект резолюции в США о применении силы на Украине

Идею конгрессмена США Адама Кинзингера о «защите Украины» в случае «применения там оружия массового уничтожения» можно рассматривать как популизм, но провокаций исключать нельзя, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«На данном этапе предложение конгрессмена Кинзингера, скорее, следует рассматривать как популизм, но на самом деле это может говорить об имеющихся планах провокаций с применением химоружия на Украине и попытками обвинить в этом Россию», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что ранее конгресс США уже принимал совместные резолюции, разрешающие президенту применить вооружённые силы за рубежом: в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году для вторжения в Ирак.

«При этом американские законодатели несколько лет назад так и не смогли договориться о новой резолюции для применения ВС США против вскормленных самим же Вашингтоном исламистов в Сирии и всё том же «освобождённом» Ираке. Удары там наносились на основании прежнего разрешения», — сказал депутат.

Слуцкий отметил, что формулировка внесённого проекта резолюции «звучит как бред сумасшедшего».

Россия уничтожила всё химическое оружие ещё в 2013 году, честно следуя своим международным обязательствам и КЗХО. И нельзя не напомнить господину Кинзингеру о том, кто за последнее столетие применил ядерное оружие», — пояснил он.

1 мая стало известно, что член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая предусматривает разрешение на использование военной силы «для защиты Украины», если там будет «применено оружие массового поражения».

Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента принимать такое решение, но подтверждает, что у него есть эта опция.