Финляндия в I квартале увеличила потребление угля на 6%

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С января по март Финляндия увеличила потребление каменного угля на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные статистического ведомства страны.
Финляндия в I квартале увеличила потребление угля на 6%
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«По предварительным данным Статистического управления Финляндии, в январе-марте этого года потребление каменного угля увеличилось на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — приводит сообщение РИА Новости.

Вместе с этим в долгосрочной перспективе тенденция потребления каменного угля снижается.

Агентство напоминает, что правительство Финляндии запретило использование каменного угля в энергетике с 2029 года.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии и финские компании готовятся к возможной приостановке поставок российского газа в страну. 

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