Финляндия в I квартале увеличила потребление угля на 6%
- Gettyimages.ru
«По предварительным данным Статистического управления Финляндии, в январе-марте этого года потребление каменного угля увеличилось на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — приводит сообщение РИА Новости.
Вместе с этим в долгосрочной перспективе тенденция потребления каменного угля снижается.
Агентство напоминает, что правительство Финляндии запретило использование каменного угля в энергетике с 2029 года.
Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии и финские компании готовятся к возможной приостановке поставок российского газа в страну.