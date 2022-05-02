Володин: вооружающих киевский режим западных политиков нужно привлечь к ответственности

Главы государств, которые приняли решение вооружать киевский режим, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, своими действиями они подталкивают мир к катастрофе, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Об этом он написал в Telegram.

Володин утверждает, что «короткая историческая память» может привести к большим проблемам, а лидеры стран Европы начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, «какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма».

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — сказал спикер Госдумы.

Эти же страны «молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», напомнил он.

«Ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса. А сейчас делают всё, чтобы гибли славяне на Украине», — добавил Володин.

Как стало известно накануне, более 120 тыс. человек подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять на Украину тяжёлые вооружения.

По мнению авторов письма, поставка на Украину тяжёлых вооружений могла бы сделать саму Германию участницей конфликта, а «российский ответный ход может привести к возникновению ситуации взаимопомощи по договору о НАТО и, таким образом, к непосредственной опасности мировой войны».