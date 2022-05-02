Российские военные провели занятия для сирийских сапёров в Дамаске

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Российские военные провели комплексные занятия по инженерной подготовке для сирийских сапёров вблизи столицы Сирии Дамаска.

«Мы находимся на базе 166-го инженерно-сапёрного полка сирийской армии при проведении комплексных занятий по инженерной подготовке», — приводит ТАСС слова военнослужащего группировки войск России в Сирии.

Он отметил, что стороны отрабатывают вопросы назначения, тактико-технических характеристик миноискателей, их применения и принципа действия.

«Изучаем мины, их виды, тактико-технические характеристики, как они работают, как их обезвреживать, какое взрывчатое вещество в них применяется», — добавил российский военный.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. 

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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