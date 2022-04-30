Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела был ранен сирийский военнослужащий.

Кроме того, в результате пулемётных обстрелов из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала два сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что самолёт, на борту которого находились десять российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.